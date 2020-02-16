Іран визнав, що не може розшифрувати чорні ящики українського літака

Тегеран готовий дозволити зайнятися розшифровкою чорних ящиків збитого "Боїнга" американським спеціалістам, але це має відбуватися в Ірані в присутності іранських представників

Тегеран готовий дозволити зайнятися розшифровкою чорних ящиків збитого "Боїнга" американським спеціалістам, але це має відбуватися в Ірані в присутності іранських представників

Це визнав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю американському телеканалу NBC , пише RegioNews.

"Ми повинні розслідувати цей випадок, тому що ми постраждали від нього найбільше", - заявив Заріф, нагадавши, що більшість з 167 пасажирів були громадянами Ірану або мали сім'ї в цій країні".

За його словами, Іран просив США, Франції та Канади допомогти в розшифровці бортових самописців, але допомоги не отримав. "Я не прихильник теорій змови. Але чому вони не дають нам інструментів для розшифровки чорних ящиків? Чи міститься в них щось, що, на їхню думку, нам не потрібно знати? Це залишається питанням", - зазначив Заріф.

На даний момент розшифровкою бортових самописців не займається ніхто, оскільки у Ірану немає необхідних для цього технологій, повідомив міністр. Глава іранського МЗС обмовився, що Тегеран готовий передати чорні ящики "Боїнгу" американським фахівцям за умови, що ті будуть проводити розшифровку в Ірані в присутності його представників.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року, всього через кілька хвилин після того, як він піднявся в повітря в міжнародному аеропорту Тегерана.

В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). 11 січня влада Ірану повідомили, що збили літак помилково, "на тлі напруженої ситуації, викликаної агресивними діями США".