Україна може розшифрувати "чорні ящики" збитого Іраном літака МАУ - Данілов
"Це (розшифровка, – ред.) може за певних умов відбутися на території України. Єдине, що ми не можемо зараз сказати, коли це відбудеться, бо мають бути прописані всі фахівці, хто цим буде займатися", – зазначив він.
Данілов зазначив, що "чорні скриньки" пошкоджені й розшифровувати їх потрібно швидше.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна наполягає на виплаті компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права.
Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" .
Внаслідок трагедії загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.
11 січня Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак МАУ, але наголосив, що зробив це випадково.
20 січня Іран оприлюднив другий попередній звіт про збиття літака МАУ.
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