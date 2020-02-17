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17 лютого 2020, 15:10 3

Україна може розшифрувати "чорні ящики" збитого Іраном літака МАУ - Данілов

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17 лютого 2020, 15:10 3
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"Чорні скриньки" збитого ірані літака МАУ можуть розшифровувати в Україні. Про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов
"Чорні скриньки" збитого ірані літака МАУ можуть розшифровувати в Україні. Про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Це (розшифровка, – ред.) може за певних умов відбутися на території України. Єдине, що ми не можемо зараз сказати, коли це відбудеться, бо мають бути прописані всі фахівці, хто цим буде займатися", – зазначив він.

Данілов зазначив, що "чорні скриньки" пошкоджені й розшифровувати їх потрібно швидше.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна наполягає на виплаті компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" .

Внаслідок трагедії загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак МАУ, але наголосив, що зробив це випадково.

20 січня Іран оприлюднив другий попередній звіт про збиття літака МАУ.


МАУ Іран літак
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