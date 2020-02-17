Україна може розшифрувати "чорні ящики" збитого Іраном літака МАУ - Данілов

"Чорні скриньки" збитого ірані літака МАУ можуть розшифровувати в Україні. Про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Чорні скриньки" збитого ірані літака МАУ можуть розшифровувати в Україні. Про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Це (розшифровка, – ред.) може за певних умов відбутися на території України. Єдине, що ми не можемо зараз сказати, коли це відбудеться, бо мають бути прописані всі фахівці, хто цим буде займатися", – зазначив він.

Данілов зазначив, що "чорні скриньки" пошкоджені й розшифровувати їх потрібно швидше.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна наполягає на виплаті компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" .

Внаслідок трагедії загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак МАУ, але наголосив, що зробив це випадково.

20 січня Іран оприлюднив другий попередній звіт про збиття літака МАУ.