У справі Шеремета завершили досудове розслідування - адвокат

Раніше слідство змінило підозру головним фігурантам

Раніше слідство змінило підозру головним фігурантам

Поліція завершила досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, у якому підозрюють музиканта Андрія Антоненко, лікарку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Про це пише видання "Українська правда" із посиланням на слова адвоката Юлії Кузьменко Тараса Безпалого, передає RegioNews.

За його словами, матеріали відносно підозрюваних виділили в нове провадження і заявили про завершення досудового розслідування.

Зараз повідомляють про завершення досудового розслідування. Сьогодні винесли постанову, матеріали відносно Кузьменко, Антоненко, Дугарь виділили в нове провадження і зразу оголосили про завершення досудового розслідування", - сказав він.

Безпалий також повідомив, що йому мають вручити відповідні документи. Інформацію підтвердив також адвокат Яни Дугарь Микола Ореховський.

Так, завершили розслідування... Слідство закінчилось стосовно Яни Дугарь, Кузьменко Юлії та Андрія Антоненка", - сказав захисник.

22 травня мало відбутись судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Кузьменко, однак його перенесли на 27 травня через неявку прокурорів.

ДОВІДКА: один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко ( "Лисицю"), музиканта Андрія Антоненко (Riffmaster), військову медсестру Яну Дугаров.

За версією слідства, Дугаров фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом з Антоненко, який також фігурує як організатор.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко. Дугаров відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопилися "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагалися вбивством привернути увагу до своїх поглядів.

Прессекретар МВС в особистому листуванні, опублікованій в мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Всі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненко стверджує, що він вище вбивці. Адвокати Дугаров наполягають, що у неї є алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна і необ'єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, в момент вбивства Шеремета Дугаров не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко та Антоненко в той час спілкувалися всього кілька разів.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 1 квітня продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року.