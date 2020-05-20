США надали Україні $15,5 млн для боротьби з коронавірусом

Частина грошей піде на підтримку вразливих верств населення

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Частина грошей піде на підтримку вразливих верств населення

Сполучені Штати Америки виділили фінансову допомогу для України - 15,5 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію Держдепартаменту США.

"США надають допомогу по лінії Держдепартаменту і через Агентство США з міжнародного розвитку. Україні - допомогу на суму $15,5 млн", - йдеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

Велика частина суми - 13,1 млн доларів піде на поліпшення можливості місцевих медичних установ по догляду за хворими і в боротьбі з подальшим поширенням COVID-19.

Допомога в 2,4 млн доларів повинні використовувати на підтримку вразливих груп населення під час пандемії.

У Держдепі відзначають, що за останні 20 років в Україну інвестували майже $5 млрд загальної допомоги, в тому числі майже $362 млн на охорону здоров'я.

Наголошується, що всього з початку пандемії США виділили більше $900 млн фінансової допомоги різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Китай приховував дані про коронавирусе. Влада таким чином хотіла заощадити на закупівлі медичних товарів.