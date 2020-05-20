США предоставили Украине $15,5 млн для борьбы с коронавирусом
Соединенные Штаты Америки выделили финансовую помощь для Украины - 15,5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию Госдепартамента США.
"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. Украине - помощь на сумму $15,5 млн", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Большая часть суммы - 13,1 млн долларов пойдет на улучшение возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и в борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.
Помощь в 2,4 млн долларов должны использовать на поддержку уязвимых групп населения во время пандемии.
В Госдепе отмечают, что за последние 20 лет в Украину инвестировали почти $5 млрд общей помощи, в том числе почти $362 млн на здравоохранение.
Отмечается, что всего с начала пандемии США выделили более $900 млн финансовой помощи различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.
Напомним, по данным разведки США, Китай скрывал данные о коронавирусе. Власть таким образом хотела сэкономить на закупке медицинских товаров.
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