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06 травня 2020, 20:53 8

Мер Миколаєва готовий піти в партію, "якої поки немає"

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06 травня 2020, 20:53 8
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Фото: скрін з відео
Сєнкевич поки чекає змін у Виборчому кодексі

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що хоче піти в партію, де «не просто кнопки натискають, а відстоюють інтереси регіонів», але поки що така партія не створена.

Про це він розповів в ефірі програми "Добрий вечір" на телеканалі " НІС-ТВ, передає RegioNews

В ефірі програми Сєнкевич розповів, що "нагорі" думають, як прибрати місцевих політиків та людей, які є лідерами громадської думки місцевого рівня.

На його думку, в Україні потрібно змінити підходи до партійного будівництва. Партії повинні бути не лідерського типу, а мати горизонтальну структуру, де можна відстоювати інтереси регіону. Мер Миколаєва заявив, що готовий увійти у таку партію, але не бачить її серед існуючих нині в Україні. Поки, за словами міського голови, жодна з діючих політичних партій всеукраїнського масштабу його "не приваблює".

"Я готовий увійти в таку партію, де є наш регіон, ми займаємося його інтересами, але всі разом висуваємо кандидатів за методом праймеріз, які не просто займають місце в парламенті і натискають кнопку, а відстоюють інтереси регіонів. Я піду у таку партію", - сказав Олександр Сєнкевич.

Зазачимо, що Олександр Сєнкевич був обраний на посаду мера у 2015 році від партії "Об'єднання "Самопоміч". У грудні 2018 року Сєнкевич заявив про вихід з партії. Він повідомив, що це рішення назрівало давно, як і сама необхідність його ухвалення. Мер заявив, що його вихід з політичної партії пов'язаний зі стартом президентської виборчої кампанії.


вибори партія Миколаїв Олександр Сєнкевич
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