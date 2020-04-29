Прокуратура відкрила справу через можливе розповсюдження коронавіруса у тюрмах Криму
Окупаційна влада Криму не проводить кваліфіковане обстеження та тестування на наявність коронавірусної інфекції в місцях несвободи. У зв’язку з цим прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження, повідомляє RegioNews.
У прокуратурі автономії кримінальне провадження розпочате за фактом невжиття державою-окупантом заходів для протидії розповсюдження СОVID-19 серед кримчан, у тому числі, щодо ув’язнених, які перебувають у місцях несвободи.
Повідомляється, що у слідчому ізоляторі №1 Управління Федеральної служби виконання покарань в "карантинну камеру" поміщають людей з підозрою на COVID-19 або ГРВІ, проте, ув’язненим не проводять кваліфіковане обстеження та тестування на наявність коронавірусної інфекції, не видають засоби індивідуального захисту, а камера не забезпечена необхідними санітарно-гігієнічними умовами.
Крім того наголошується, деяких кримчан продовжують етапувати з Криму до Ростова-на-Дону, що в умовах пандемії коронавірусу потенційно небезпечно для життя та здоров’я людей.
"Вказані дії держави-окупанта, яка має забезпечувати належні умови утримання в місцях несвободи, свідчать про порушення нею ст. 56 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ст. ст. 10, 14 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що кількість хворих на коронавірус в АРК зросла до 89 осіб. У Севастополі наразі 77 заражених. Загальна кількість інфікованих COVID-19 становить 166 осіб.
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