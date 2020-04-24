Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию
Об этом информирует Facebook страница B2B Jewelry, пишет RegioNews.
На официальной странице проекта в Facebook партию уже представили:
"13 апреля была зарегистрирована партия "Живите в достатке" с председателем правления Николаем Петровичем Гонтой", - говорится в сообщении.
Напомним, что B2B Jewelry позиционирует себя как проект, который позволит разбогатеть на драгоценных металлах и авансовом вложении средств. Организаторы продают ювелирные изделия под брендом "Шарм" ладыжинского и винницкого производства, а также сертификаты, которые якобы позволят в разы приумножить вложенные суммы. Экономисты же называют B2B Jewelry ничем иным как финансовой пирамидой типа "МММ".
Одним из доказательств финансовой авантюры является то, что марте Гонта обратился к вкладчикам и пояснил, что выплаты переносятся из-за карантина и того, что магазины закрываются.
Отметим также, что хотя собственную партию в B2B Jewelry презентовали в апреле 2020-го,в базе Youcontrol политическая партия "Живите в достатке" зарегистрирована почти пять лет назад. Именно тогда же ее возглавил Гонта.
B2BTOKEN: стоимость, эмиссия, обеспечение СТАРТ ПРОДАЖ Б2БТокена
Сегодня мы поговорим о B2BToken. А именно какая будет его стоимость? Какая будет стартовая эмиссия? И чем он будет обеспечен? Главная новость - с сегодняшнего дня у вас есть возможность приобрести Б2Б Токен в личном кабинете. Что же такое Токен? Токен - это цифровой актив. не путайте эго с Коином. Если говорит простым языком: Токен - это товар, Коин - это валюта. B2B обеспечивает свой Токен чистым биржевым золотом 999 пробы. Цена Токена будет привязана именно биржевому курсу чистого золота, а не изделия. 100 Токенов обеспечены 1 граммом золота. На сегодняшний день Б2Б выпускает по 10 токенов на одного участника проекта, то есть если в проекте сейчас 560 тысяч участников - сумма эмиссии составляет 5 миллионов шестьсот тысяч Токенов. Обеспечение золотом дает гарантию того что токен никогда не опустится ниже стоимости чистого золота на бирже. Стоимость Токена будет рассчитываться по формуле: Цена обеспечения * Коэффициент Коэффициент рассчитывается по формуле (А - Б) / (X - Y). Где, А - это сумма всех выпущенных Токенов; Б - это количество Токенов на Руках; Х - это количество заявок на покупку; Y - это количество заявок на продажи. График цены Токена будет отображаться у вас в личном кабинете. Там же вы сможете в любой момент его купить или продать. Минимальная покупка от 10 Токенов. С сегодняшнего дня вы можете покупать токены в личном кабинете. Покупка осуществляется в долларах через платежные системы https://wallet.advcash.com/ https://goo-gl.su/ConqP http://perfect.money/ https://goo-gl.su/l7HRYQnr https://payeer.com/ https://goo-gl.su/nRgf Ну еще одна хорошая новость - 13 апреля была зарегистрирована партия "Живете в достатке” с главой правления Николаем Петровичем Гонтой. Информацию о ней вы можете посмотреть на открытом ресурсе Open data BotОпубликовано B2B Jewelry Official Четверг, 16 апреля 2020 г.
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