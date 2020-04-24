Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию

Винницкий предприниматель, основатель проекта B2B Jewelry, который называют "финансовой пирамидой", Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию

Фото: Винница Инфо

Винницкий предприниматель, основатель проекта B2B Jewelry, который называют "финансовой пирамидой", Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию

Об этом информирует Facebook страница B2B Jewelry, пишет RegioNews.

На официальной странице проекта в Facebook партию уже представили:

"13 апреля была зарегистрирована партия "Живите в достатке" с председателем правления Николаем Петровичем Гонтой", - говорится в сообщении.

Напомним, что B2B Jewelry позиционирует себя как проект, который позволит разбогатеть на драгоценных металлах и авансовом вложении средств. Организаторы продают ювелирные изделия под брендом "Шарм" ладыжинского и винницкого производства, а также сертификаты, которые якобы позволят в разы приумножить вложенные суммы. Экономисты же называют B2B Jewelry ничем иным как финансовой пирамидой типа "МММ".

Одним из доказательств финансовой авантюры является то, что марте Гонта обратился к вкладчикам и пояснил, что выплаты переносятся из-за карантина и того, что магазины закрываются.

Отметим также, что хотя собственную партию в B2B Jewelry презентовали в апреле 2020-го,в базе Youcontrol политическая партия "Живите в достатке" зарегистрирована почти пять лет назад. Именно тогда же ее возглавил Гонта.