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Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию
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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 11:27 4

Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию

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24 апреля 2020, 11:27 4
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Винницкий предприниматель, основатель проекта B2B Jewelry, который называют "финансовой пирамидой", Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию
Фото: Винница Инфо
Винницкий предприниматель, основатель проекта B2B Jewelry, который называют "финансовой пирамидой", Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию

Об этом информирует Facebook страница B2B Jewelry, пишет RegioNews.

На официальной странице проекта в Facebook партию уже представили:

"13 апреля была зарегистрирована партия "Живите в достатке" с председателем правления Николаем Петровичем Гонтой", - говорится в сообщении.

Напомним, что B2B Jewelry позиционирует себя как проект, который позволит разбогатеть на драгоценных металлах и авансовом вложении средств. Организаторы продают ювелирные изделия под брендом "Шарм" ладыжинского и винницкого производства, а также сертификаты, которые якобы позволят в разы приумножить вложенные суммы. Экономисты же называют B2B Jewelry ничем иным как финансовой пирамидой типа "МММ".

Одним из доказательств финансовой авантюры является то, что марте Гонта обратился к вкладчикам и пояснил, что выплаты переносятся из-за карантина и того, что магазины закрываются.

Отметим также, что хотя собственную партию в B2B Jewelry презентовали в апреле 2020-го,в базе Youcontrol политическая партия "Живите в достатке" зарегистрирована почти пять лет назад. Именно тогда же ее возглавил Гонта.

B2BTOKEN: стоимость, эмиссия, обеспечение СТАРТ ПРОДАЖ Б2БТокена

Сегодня мы поговорим о B2BToken. А именно какая будет его стоимость? Какая будет стартовая эмиссия? И чем он будет обеспечен? Главная новость - с сегодняшнего дня у вас есть возможность приобрести Б2Б Токен в личном кабинете. Что же такое Токен? Токен - это цифровой актив. не путайте эго с Коином. Если говорит простым языком: Токен - это товар, Коин - это валюта. B2B обеспечивает свой Токен чистым биржевым золотом 999 пробы. Цена Токена будет привязана именно биржевому курсу чистого золота, а не изделия. 100 Токенов обеспечены 1 граммом золота. На сегодняшний день Б2Б выпускает по 10 токенов на одного участника проекта, то есть если в проекте сейчас 560 тысяч участников - сумма эмиссии составляет 5 миллионов шестьсот тысяч Токенов. Обеспечение золотом дает гарантию того что токен никогда не опустится ниже стоимости чистого золота на бирже. Стоимость Токена будет рассчитываться по формуле: Цена обеспечения * Коэффициент Коэффициент рассчитывается по формуле (А - Б) / (X - Y). Где, А - это сумма всех выпущенных Токенов; Б - это количество Токенов на Руках; Х - это количество заявок на покупку; Y - это количество заявок на продажи. График цены Токена будет отображаться у вас в личном кабинете. Там же вы сможете в любой момент его купить или продать. Минимальная покупка от 10 Токенов. С сегодняшнего дня вы можете покупать токены в личном кабинете. Покупка осуществляется в долларах через платежные системы https://wallet.advcash.com/ https://goo-gl.su/ConqP http://perfect.money/ https://goo-gl.su/l7HRYQnr https://payeer.com/ https://goo-gl.su/nRgf Ну еще одна хорошая новость - 13 апреля была зарегистрирована партия "Живете в достатке” с главой правления Николаем Петровичем Гонтой. Информацию о ней вы можете посмотреть на открытом ресурсе Open data Bot

Опубликовано B2B Jewelry Official Четверг, 16 апреля 2020 г.


Винница Винницкая область партия Николай Гонта
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