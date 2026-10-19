Сурогатний алкоголь і сигарети без акцизу: на Закарпатті п’ятьом людям оголосили підозри

Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці викрили організаторів і учасників схеми незаконного виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю й тютюнових виробів

Про це повідомили в Національній поліції України, передає RegioNews .

Під час 29 обшуків вилучили понад 48 тисяч літрів спирту, понад 9,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок, понад тисячу пляшок незаконно виготовленого алкоголю та п’ять транспортних засобів.

За даними правоохоронців, працівники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області встановили організаторів та учасників схеми, розподіл ролей між ними, місця виготовлення й зберігання фальсифікату, канали постачання сировини, транспортну логістику та мережу збуту продукції.

Обшуки провели за місцями виготовлення, зберігання та реалізації незаконної продукції, а також у транспортних засобах фігурантів.

П’ятьом особам повідомили про підозру у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів і підробленням марок акцизного податку. Зокрема, частині фігурантів інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 199 та частинами 1 і 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Одного з підозрюваних затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обставини справи та роль кожного з фігурантів встановлюють у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, що детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду справу про масштабне виробництво алкогольного сурогату.