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19 жовтня 2026, 20:59

Вносила неправдиві дані про зарплату: на Рівненщині судитимуть бухгалтерку

19 жовтня 2026, 20:59
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Фото: САП
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На Дубенщині до суду скерували обвинувальний акт щодо бухгалтерки одного з комунальних навчальних закладів. За даними слідства, упродовж 2021–2025 років жінка незаконно привласнила майже 216 тисяч гривень бюджетних коштів, безпідставно збільшуючи суму власної зарплати

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Слідчі Дубенського районного відділу поліції встановили, що жінка працювала головною бухгалтеркою комунального навчального закладу. За версією правоохоронців, із березня 2021 року до серпня 2025 року вона вносила неправдиві відомості до розрахунково-платіжних документів і змінювала інформацію в автоматизованій банківській системі, до якої мала офіційний доступ.

У такий спосіб, як вважає слідство, бухгалтерка безпідставно збільшувала суму заробітної плати, яку мала отримати, та заволоділа майже 216 тисячами гривень бюджетних коштів.

Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. У разі доведення вини жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У поліції також нагадали, що в червні цього року до суду вже скерували аналогічне кримінальне провадження щодо 33-річної жительки селища Смига. Тоді її обвинувачували у привласненні понад 640 тисяч гривень бюджетних коштів.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.

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