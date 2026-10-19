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19 жовтня 2026, 20:39

В Україні 75 людей отримали вироки за поширення фото й відео ворожих обстрілів, — СБУ

19 жовтня 2026, 20:39
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Фото: СБУ
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Від початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 людей отримали судові вироки за поширення фото та відео з інформацією про Сили оборони, роботу протиповітряної оборони й наслідки ударів по наземних і повітряних цілях

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними СБУ, правоохоронці системно відстежують випадки несанкціонованого поширення такої інформації та притягують причетних до відповідальності.

Трьом жителям Києва, яких викрили минулого тижня, повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про Збройні сили України та інші військові формування. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У СБУ наголошують, що публікації з геолокаціями українських військових, кадрами бойової роботи Сил оборони та наслідками російських атак можуть допомагати противнику готувати й коригувати повторні удари. Крім того, такі матеріали можуть використовувати російські пропагандисти.

Служба безпеки закликає громадян не знімати й не поширювати фото та відео, на яких зафіксовано роботу української ППО, удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі, а також переміщення військової техніки й особового складу Сил оборони.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.

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