В Україні 75 людей отримали вироки за поширення фото й відео ворожих обстрілів, — СБУ

Фото: СБУ

Від початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 людей отримали судові вироки за поширення фото та відео з інформацією про Сили оборони, роботу протиповітряної оборони й наслідки ударів по наземних і повітряних цілях

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews .

За даними СБУ, правоохоронці системно відстежують випадки несанкціонованого поширення такої інформації та притягують причетних до відповідальності.

Трьом жителям Києва, яких викрили минулого тижня, повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про Збройні сили України та інші військові формування. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У СБУ наголошують, що публікації з геолокаціями українських військових, кадрами бойової роботи Сил оборони та наслідками російських атак можуть допомагати противнику готувати й коригувати повторні удари. Крім того, такі матеріали можуть використовувати російські пропагандисти.

Служба безпеки закликає громадян не знімати й не поширювати фото та відео, на яких зафіксовано роботу української ППО, удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі, а також переміщення військової техніки й особового складу Сил оборони.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.