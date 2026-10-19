Дизель та автогаз все дорожче: що відбувається на АЗС

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Ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Стало відомо, як змінилась вартість бензина

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 19 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,59 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 89,79 гривні за літр (+0,07 гривні);

бензин А-92 – 86,24 гривні за літр (+0,04);

дизпальне – 101,75 гривні за літр (+1,32 гривні);

автогаз – 50,57 гривні за літр (+1,46 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.