Американський суд надіслав повістки Коломойському і Дубінському, – Москаль
Про це Геннадій Москаль повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.
"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському, – написав він. - Міністерство має негайно вручити повістки адресатам".
"Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми "Гроші", а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично”, – додав Москаль.
Також повідомляється, що Подільський та Солом’янський суди Києва поки не відреагували на позови Алекса Ровта.
Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або...Опубліковано Hennadii Moskal Четвер, 19 березня 2020 р.
Нагадаємо, Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми "Гроші" та телеканалу "1+1" щодо розповсюдження неправдивої інформації стосовно нього.
Позивач також просить Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу, яка порушена 20 жовтня 2019 року судом штату Делавер (№ 2019−0377) щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром "1+1" Ігорем Коломойським. Кошти перераховувались через "Приватбанк",46 мільйонів доларів із них належали "Кварталу-95".
Алекс Ровт, за словами Москаля, подав аналогічні позови до тих самих відповідачів також і до Солом’янського та Подільського районних судів Києва.
- 19:55 19 березня МВС отримає 70 млн грн на засоби захисту від коронавірусу
- 19:41 19 березня Державна фіскальна служба отримала тимчасового очільника
- 19:36 19 березня Ілон Маск запропонував виготовляти апарати ШВЛ на заводах Tesla
- 19:28 19 березня Коронавірус: Канада передасть Україні медобладнання та препарати
- 19:27 19 березня Посольство України повідомило дату евакуації українців з Латвії
- 19:13 19 березня "Європейська солідарність" розпустила свою організацію на Рівненщині
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус