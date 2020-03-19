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19 березня 2020, 18:05 7

Американський суд надіслав повістки Коломойському і Дубінському, – Москаль

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19 березня 2020, 18:05 7
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Екс-губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль розповів, що американський суд надіслав повістки олігарху Ігорю Коломойському і нардепу Олександру Дубінському
Фото: muka4evo.info
Екс-губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль розповів, що американський суд надіслав повістки олігарху Ігорю Коломойському і нардепу Олександру Дубінському

Про це Геннадій Москаль повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

"Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Міністерство юстиції України отримало повістки американського суду для передачі їх народному депутату Олександру Дубінському, авторам програми "Гроші" на телеканалі "1+1" та кінцевому бенефіціару каналу Ігорю Коломойському, – написав він. - Міністерство має негайно вручити повістки адресатам".

"Як бачимо, протягом 21 дня з моменту вручення цих повісток панове Дубінський, автори програми "Гроші", а також їх кінцевий бенефіціар, мають надати відповіді суду щодо позову громадянина США Алекса Ровта. Якщо відповіді не будуть надані, суд винесе рішення проти них автоматично”, – додав Москаль.

Також повідомляється, що Подільський та Солом’янський суди Києва поки не відреагували на позови Алекса Ровта.

Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або...

Опубліковано Hennadii Moskal Четвер, 19 березня 2020 р.

Нагадаємо, Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми "Гроші" та телеканалу "1+1" щодо розповсюдження неправдивої інформації стосовно нього.

Позивач також просить Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу, яка порушена 20 жовтня 2019 року судом штату Делавер (№ 2019−0377) щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром "1+1" Ігорем Коломойським. Кошти перераховувались через "Приватбанк",46 мільйонів доларів із них належали "Кварталу-95".

Алекс Ровт, за словами Москаля, подав аналогічні позови до тих самих відповідачів також і до Солом’янського та Подільського районних судів Києва.


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