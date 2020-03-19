Американский суд направил повестки Коломойскому и Дубинскому, - Москаль
Об этом Геннадий Москаль сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
"Согласно Гаагской конвенции о вручении за границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам в 1965 году, Министерство юстиции Украины получило повестки американского суда для передачи их народному депутату Александру Дубинскому, авторам программы "Деньги" на телеканале "1+1" и конечному бенефициару канала Игорю Коломойскому, - написал он. - Министерство должно немедленно вручить повестки адресатам".
"Как видим, в течение 21 дня с момента вручения этих повесток господин Дубинский, авторы программы "Деньги", а также их конечный бенефициар, должны предоставить ответы суда по иску гражданина США Алекса Ровта. Если ответы не будут предоставлены, суд вынесет решение против них автоматически ", - добавил Москаль.
Также сообщается, что Подольский и Соломенский суды Киева пока не отреагировали на иски Алекса Ровта.
Відповідно до Гаагської конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або...Опубліковано Hennadii Moskal Четвер, 19 березня 2020 р.
Напомним, Федеральный суд США принял к рассмотрению иск Алекса Ровта к народному депутату Александру Дубинскому, авторам программы "Деньги" и телеканалу "1+1" о распространении ложной информации о нем.
Истец также просит Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело, возбужденное 20 октября 2019 судом штата Делавэр (№ 2019-0377) по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенифециаром "1 +1" Игорем Коломойским. Средства перечислялись через "Приватбанк", а 46 миллионов долларов из них принадлежали "Кварталу-95".
Алекс Ровт, по словам Москаля, подал аналогичные иски к тем же ответчикам также и в Соломенский и Подольский районные суды Киева.
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