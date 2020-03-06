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06 березня 2020, 12:26 8

Порошенко знову прийшов в ГБР - через Дубинського

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06 березня 2020, 12:26 8
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Колишній президент Петро Порошенко прийшов сьогодні, 6 березня, до Державного бюро розслідувань і вимагає порушити кримінальне провадження відносно народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського
Фото: twitter/poroshenko
Колишній президент Петро Порошенко прийшов сьогодні, 6 березня, до Державного бюро розслідувань і вимагає порушити кримінальне провадження відносно народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського

Як передає RegioNews, про це він заявів під стінами бюро.

"Ми сьогодні знову з добрими новинами: вчора суд прийняв, а щойно ми отримали рішення суду, по якому зобов’язують ДБР розглянути і закрити кримінальну справу, по якій я сьогодні запрошений до ДБР. Це рішення про аналіз сплати податків, який був поданий маріонеткою Коломойського, який називається "мама любит скорость" (Олександр Дубінський, – ред.). Друге рішення зобов’язує ДБР порушити кримінальну справу проти нього за завідомо неправдиве повідомлення про злочин", - сказав ексгарант.

За його словами, він прийшов у ДБР, щоб повідомити про рішення суду, бо представники бюро не ходять на засідання.

При цьому Порошенко назвав "шабашем" висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як він пояснив, мова йде не про особистість нового генпрокурора, а про те, що "руйнується незалежність прокуратури і судів в Україні", чого "не було з часів Януковича".

Нагадаємо, 28 лютого Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. У той же день біля будівлі Державного бюро розслідувань в Києві стався інцидент за участю народного депутата Олександра Дубинського. Присутні учасники пікету не дозволяли Дубинському пройти від під'їзду до автомобіля. Вони вигукували "Дубінський - чорт!" і "Ганьба!"


ГБР Петр Порошенко Олександр Дубінський
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