У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, пише RegioNews.
Він зазначив, що скасування закону про люстрацію спричинить компенсації за рахунок платників податків.
"Мова може йти про сотні мільйонів, а можливо і мільярди гривень. Це не в інтересах народу. Тому я за зважений підхід і за те, щоб на рівні закону визначити, хто дійсно мав бути люстрований, а хто постраждав несправедливо", - додав Костін.
Нагадаємо, в лютому набрало чинності рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав протиправною люстрацію в Україні. Крім того, суд постановив виплатити заявникам по 5 тисяч євро.
ЄСПЛ також прийшов до висновку про те, що вимоги люстрованих чиновників про виплату втраченої заробітної плати повинні розглядатися на національному рівні.
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