У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень

Скасування закону про люстрацію спричинить величезні компенсації, підрахували в парламенті

Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Скасування закону про люстрацію спричинить величезні компенсації, підрахували в парламенті

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, пише RegioNews.

Він зазначив, що скасування закону про люстрацію спричинить компенсації за рахунок платників податків.

"Мова може йти про сотні мільйонів, а можливо і мільярди гривень. Це не в інтересах народу. Тому я за зважений підхід і за те, щоб на рівні закону визначити, хто дійсно мав бути люстрований, а хто постраждав несправедливо", - додав Костін.

Нагадаємо, в лютому набрало чинності рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав протиправною люстрацію в Україні. Крім того, суд постановив виплатити заявникам по 5 тисяч євро.

ЄСПЛ також прийшов до висновку про те, що вимоги люстрованих чиновників про виплату втраченої заробітної плати повинні розглядатися на національному рівні.