15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 16:54 3

У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 16:54 3
Читайте также на русском языке
Скасування закону про люстрацію спричинить величезні компенсації, підрахували в парламенті
Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)
Скасування закону про люстрацію спричинить величезні компенсації, підрахували в парламенті

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, пише RegioNews.

Він зазначив, що скасування закону про люстрацію спричинить компенсації за рахунок платників податків.

"Мова може йти про сотні мільйонів, а можливо і мільярди гривень. Це не в інтересах народу. Тому я за зважений підхід і за те, щоб на рівні закону визначити, хто дійсно мав бути люстрований, а хто постраждав несправедливо", - додав Костін.

Нагадаємо, в лютому набрало чинності рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав протиправною люстрацію в Україні. Крім того, суд постановив виплатити заявникам по 5 тисяч євро.

ЄСПЛ також прийшов до висновку про те, що вимоги люстрованих чиновників про виплату втраченої заробітної плати повинні розглядатися на національному рівні.


люстрація
У Мін'юсті планують приймати скарги люстрованих чиновників
26 лютого 2020, 10:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »