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19 марта 2020, 16:54 3

В Раде говорят, что компенсации люстрированным чиновникам "потянут" на миллиарды гривен

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19 марта 2020, 16:54 3
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Отмена закона о люстрации повлечет огромные компенсации, подсчитали в парламенте
Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)
Отмена закона о люстрации повлечет огромные компенсации, подсчитали в парламенте

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, пишет RegioNews.

Он отметил, что отмена закона о люстрации повлечет компенсации за счет налогоплательщиков.

"Речь может идти о сотнях миллионов, а возможно и миллиардах гривен. Это не в интересах народа. Поэтому я за взвешенный подход и за то, чтобы на уровне закона определить, кто действительно должен был быть люстрирован, а кто пострадал несправедливо", - добавил Костин.

Напомним, в феврале вступило в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал противоправной люстрацию в Украине. Кроме того, суд постановил выплатить заявителям по 5 тысяч евро.

ЕСПЧ также пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.


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