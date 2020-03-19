В Раде говорят, что компенсации люстрированным чиновникам "потянут" на миллиарды гривен
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, пишет RegioNews.
Он отметил, что отмена закона о люстрации повлечет компенсации за счет налогоплательщиков.
"Речь может идти о сотнях миллионов, а возможно и миллиардах гривен. Это не в интересах народа. Поэтому я за взвешенный подход и за то, чтобы на уровне закона определить, кто действительно должен был быть люстрирован, а кто пострадал несправедливо", - добавил Костин.
Напомним, в феврале вступило в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал противоправной люстрацию в Украине. Кроме того, суд постановил выплатить заявителям по 5 тысяч евро.
ЕСПЧ также пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.
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