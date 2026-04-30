На Рівненщині затримали чоловіка, який, за даними слідства, відкрив вогонь по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався.

Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, в Луцьку під час заходів оповіщення чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців ТЦК, його затримали. Ніхто не постраждав.

