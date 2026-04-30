30 квітня 2026, 21:49

На Рівненщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по військових ТЦК та поліцейському

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Рівненщині затримали чоловіка, який, за даними слідства, відкрив вогонь по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався.

Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, в Луцьку під час заходів оповіщення чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців ТЦК, його затримали. Ніхто не постраждав.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

Рівненська область стрілянина ТЦК
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Росіяни вдарили дроном по заправці в Краматорську: загорівся резервуар із газом
30 квітня 2026, 22:08
У Києві іноземці побили чоловіків
30 квітня 2026, 21:45
Поліція повідомила подробиці вибуху біля ТЦК у Білій Церкві
30 квітня 2026, 21:09
Бояться "небесної кари": на Запоріжжі росіяни масово скидають форму та маскуються під мирних мешканців
30 квітня 2026, 20:59
У Білій Церкві невідомий підірвав гранату поблизу будівлі ТЦК
30 квітня 2026, 20:18
На Сумщині росіяни масовано атакували автівки з цивільними, шестеро поранених
30 квітня 2026, 20:06
Україна розробила систему РЕБ, яка успішно нейтралізує російські "Кинджали" - ЗМІ
30 квітня 2026, 20:05
Мінус РЕБ, вантажівки та "буханки": оператори Nemesis влаштували окупантам "пекло" на Запоріжжі (ВІДЕО)
30 квітня 2026, 19:56
На Рівненщині через опалення отруїлись діти
30 квітня 2026, 19:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
