На Закарпатті сталась пожежа на території готельного комплексу
У селі Ізки Хустського району на Закарпатті 30 квітня сталася масштабна пожежа на території готельного комплексу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Повідомлення про займання дерев’яної будівлі на одному з місцевих курортів надійшло до Служби порятунку о 16:19. Вогонь швидко поширювався через конструкції будівлі.
Роботу рятувальників ускладнювали дерев’яні елементи споруди, сильний вітер, високе пожежне навантаження та відсутність джерел протипожежного водопостачання.
До гасіння залучили 42 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.
О 19:10 пожежу вдалося локалізувати. Площа загоряння сягнула близько 1000 кв. м.
Наразі тривають роботи з повної ліквідації пожежі. Обставини та причини займання встановлюються.
