У Києві іноземці побили чоловіків

У Києві п'ятеро іноземців та киянин побили чоловіків у закладі. Тепер їм загрожує до чотирьох років ув’язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили, що на вулиці Прирічній невідомі пошкодили автомобіль та побили водія та його пасажира. З'ясувалось, що між двома компаніями сталась сварка в ресторані на вулиці Автозаводській виник конфлікт та бійка.

Після конфлікту одна з компаній залишили заклад та на автомобілі поїхали додому. Проте потім зловмисники вирушили за "суперниками". Вони наздогнали автомобіль та розбили дзеркала, скло та двері, після чого витягнули водія та неповнолітнього пасажира й побили їх, після чого втекли.

Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися місцевий мешканець та п’ятеро іноземців віком від 26 до 33 років.

"Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

