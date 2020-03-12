Вакарчук пішов з партії "Голос"
Як передає RegioNews, про це він заявив у своєму зверненні після з’їзду партії.
Замість себе Вакарчук призначив новою головою партії Кіру Рудик.
"Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії і парламенті нових професійних людей", - сказав він.
За його словами, Кіра уособлює собою сучасність, і цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами.
"А я як лідер буду продовжувати розбудову партії. Моя місія – і далі приводити в політику нових чесних професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, компетенції, власного бачення. А також боротись із тими, хто йде в політику для власного збагачення", - додав співак.
ДОВІДКА: Кіра Рудик - перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".
Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.
Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом 500 осіб.
Компанію Ring Ukraine разом із головним офісом у США купив Amazon за 1 мільярд доларів. Ring спеціалізується на випуску "розумних" дверних дзвінків, які дозволяють відстежувати територію та відвідувачів на відстані в режимі реального часу.
Серед інших, одним із інвесторів компанії Ring з 2016 року був фонд власника російської Mail.Ru Дмитра Грішина Grishin Robotics. За оцінками російських ЗМІ, фонд Грішина міг отримати від угоди до 75 мільйонів доларів.
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