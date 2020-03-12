Вакарчук ушел из партии "Голос"

Украинский певец Святослав Вакарчук ушел с поста председателя парламентской партии "Голос"

Украинский певец Святослав Вакарчук ушел с поста председателя парламентской партии "Голос"

Как передает RegioNews, об этом он заявил в своем обращении после съезда партии.

Вместо себя Вакарчук назначил новым председателем партии Киру Рудык.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей", - сказал он.

По его словам, Кира олицетворяет собой современность, и эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами.

"А я как лидер буду продолжать развитие партии. Моя миссия - и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет к власти без видения, компетенции, собственного видения. А также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения", - добавил певец.

СПРАВКА: Кира Рудик - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Работала тестировщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года - в TAIN Ukraine.

Рудик руководила киевским R & D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек.

Компанию Ring Ukraine вместе с главным офисом в США купил Amazon по 1 миллиард долларов. Ring специализируется на выпуске "умных" дверных звонков, которые позволяют отслеживать территорию и посетителей на расстоянии в режиме реального времени.

Среди прочих, одним из инвесторов компании Ring с 2016 года был фонд владельца российской Mail.Ru Дмитрия Гришина Grishin Robotics. По оценкам российских СМИ, фонд Гришина мог получить от сделки до 75 миллионов долларов.