Заступник голови ОП: Хорошковського і Тігіпка розглядали всерйоз
Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов в ефірі каналу "Україна 24" розповів про процес пошуку нового прем'єра, передає RegioNews.
"Ці кадри розглядалися, діалог був, він був закритим, президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення", - сказав він.
Трофимов також висловив думку, що рішення по Денису Шмигалю було правильним і командним, тому що він "відповідає профілю і компетенції".
"Я впевнений, що не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом", - сказав він.
Раніше президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього була зустріч з одіозним бізнесменом Сергієм Тігіпко.
4 березня Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука та призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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