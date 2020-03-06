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06 березня 2020, 23:56 5

Заступник голови ОП: Хорошковського і Тігіпка розглядали всерйоз

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06 березня 2020, 23:56 5
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Бізнесменів Сергія Тігіпка та Валерія Хорошковського дійсно розглядали у якості кандидатів на посаду прем'єра
Фото: facebook
Бізнесменів Сергія Тігіпка та Валерія Хорошковського дійсно розглядали у якості кандидатів на посаду прем'єра

Перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов в ефірі каналу "Україна 24" розповів про процес пошуку нового прем'єра, передає RegioNews.

"Ці кадри розглядалися, діалог був, він був закритим, президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення", - сказав він.

Трофимов також висловив думку, що рішення по Денису Шмигалю було правильним і командним, тому що він "відповідає профілю і компетенції".

"Я впевнений, що не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський зізнався, що у нього була зустріч з одіозним бізнесменом Сергієм Тігіпко.

4 березня Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука та призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.


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