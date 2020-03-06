Замглавы ОП: Хорошковского и Тигипко рассматривали всерьез
Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов в эфире канала "Украина 24” рассказал о процессе поиска нового премьера, передает RegioNews.
"Эти кадры рассматривались, диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение", - сказал он.
Трофимов также высказал мнение, что решение по Денису Шмыгалю было правильным и командным, потому что он "соответствует и профилю и компетенции".
"Я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко.
4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
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