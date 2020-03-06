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06 марта 2020, 23:56 5

Замглавы ОП: Хорошковского и Тигипко рассматривали всерьез

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06 марта 2020, 23:56 5
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Бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского действительно рассматривали в качестве кандидатов на должность премьера
Фото: facebook
Бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского действительно рассматривали в качестве кандидатов на должность премьера

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов в эфире канала "Украина 24” рассказал о процессе поиска нового премьера, передает RegioNews.

"Эти кадры рассматривались, диалог был, он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях о том, как и почему он принимал это решение", - сказал он.

Трофимов также высказал мнение, что решение по Денису Шмыгалю было правильным и командным, потому что он "соответствует и профилю и компетенции".

"Я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него была встреча с одиозным бизнесменом Сергеем Тигипко.

4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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