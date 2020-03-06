Шмигаль: ДАБІ почнуть реформувати на следующ9ей тижня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що наступного тижня Кабмін проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції

Фото: скрін ефіра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що наступного тижня Кабмін проведе реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції

За його словами ДАБІ - це один з найбільш корупційних органів і уряд працює над його ліквідацією, передає RegioNews з посиланням на ефір телеканалу "Україна".

"Найближчим часом, президент говорив протягом двох тижнів, думаю на наступному тижні ми проведемо реформу Державної архітектурної інспекції", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, є ще ряд органів, які є корупційними і підлягають або ліквідації, або реформуванню.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) буде ліквідована за два тижні, і буде створено паралельний орган.