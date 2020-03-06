Стало известно, когда начнется суд по делу рейса MH17

Пять государств - Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия направили Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН письма, в которых сообщили о начале суда по делу рейса MH17

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Пять государств - Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия направили Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН письма, в которых сообщили о начале суда по делу рейса MH17

Об этом сообщает пресс-служба украинского представительства при ООН, передает RegioNews. В этом письме подписанты сообщают, что судебное заседание по сбитию самолета рейса MH17 начнется 9 марта. П‘ять держав - Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія - надіслали спільний лист Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збиття літака рейсу #МН17 pic.twitter.com/LRvFz5fYdH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 6, 2020 Самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.

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