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06 марта 2020, 18:30 7

Стало известно, когда начнется суд по делу рейса MH17

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06 марта 2020, 18:30 7
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Пять государств - Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия направили Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН письма, в которых сообщили о начале суда по делу рейса MH17
Фото: flickr
Пять государств - Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия направили Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю ООН письма, в которых сообщили о начале суда по делу рейса MH17

Об этом сообщает пресс-служба украинского представительства при ООН, передает RegioNews.

В этом письме подписанты сообщают, что судебное заседание по сбитию самолета рейса MH17 начнется 9 марта.

Самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.


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