Євросоюз зняв санкції із двох соратників Януковича
Про це стало відомо із документу, опублікованого на сайті Ради ЄС, передає RegioNews.
Також повідомляється, що на рік були продовжені санкції стосовно Віктора Януковича і ще десяти осіб із його оточення.
"Рада прийняла рішення продовжити на рік - до 6 березня 2021 року - рішення про заморожування активів щодо 10 фізичних осіб, відповідальних за нецільове використання українських державних коштів. Заборонні заходи щодо двох осіб не були продовжені", - йдеться в документі.
Повідомляється, що рішення Ради Євросоюзу набере чинності 6 березня 2020 року.
Нагадаємо, раніше ЄС заявив, що не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликав до цього всіх членів ОБСЄ.
Також держсекретар США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією заявив, що США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом.
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