Крим - це Україна: США ніколи не визнають російську анексію

США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом

Фото: twitter/SecPompeo

США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом

Як повідомляє RegioNews, про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією. Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 27, 2020 Також дипломат нагадав про небезпеки, які несуть дії Росії з мілітаризації Криму і наголосив, що "російська окупаційна влада продовжує здійснювати наступ на права людини та основні свободи". "Росія ув’язнила понад 80 осіб з Криму, в тому числі представників кримськотатарської громади, деяких навіть катували, за мирне протистояння окупації. У будинках та мечетях членів кримськотатарської громади й досі проводять безпідставні обшуки, органи окупаційної влади ведуть за ними спостереження та залякують їх, обмежують їхні культурні заходи та криміналізують їхній представницький орган – Меджліс. Росія примусово призвала до своїх збройних сил майже 20 000 кримчан, порушуючи міжнародне законодавство", - нагадав Помпео. Також він додав, що світ ніколи не забуде безпричинне вторгнення Росії в Україну, а "США будуть підтримувати санкції проти Росії, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні та повністю не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських угод". Нагадаємо, Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя. Цього дня в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

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