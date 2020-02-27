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27 лютого 2020, 14:40 6

Крим - це Україна: США ніколи не визнають російську анексію

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27 лютого 2020, 14:40 6
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США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом
Фото: twitter/SecPompeo
США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом

Як повідомляє RegioNews, про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією.

Також дипломат нагадав про небезпеки, які несуть дії Росії з мілітаризації Криму і наголосив, що "російська окупаційна влада продовжує здійснювати наступ на права людини та основні свободи".

"Росія ув’язнила понад 80 осіб з Криму, в тому числі представників кримськотатарської громади, деяких навіть катували, за мирне протистояння окупації. У будинках та мечетях членів кримськотатарської громади й досі проводять безпідставні обшуки, органи окупаційної влади ведуть за ними спостереження та залякують їх, обмежують їхні культурні заходи та криміналізують їхній представницький орган – Меджліс. Росія примусово призвала до своїх збройних сил майже 20 000 кримчан, порушуючи міжнародне законодавство", - нагадав Помпео.

Також він додав, що світ ніколи не забуде безпричинне вторгнення Росії в Україну, а "США будуть підтримувати санкції проти Росії, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні та повністю не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських угод".

Нагадаємо, Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя.

Цього дня в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".


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