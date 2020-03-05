Евросоюз снял санкции с двух соратников Януковича
Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Совета ЕС, передает RegioNews.
Также сообщается, что на год были продолжены санкции против Виктора Януковича и еще десяти человек с его окружения.
"Совет принял решение продолжить на год - до 6 марта 2021 - решение о замораживании актов 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств. Запрещающие меры в отношении двух человек не были продлены", - говорится в документе.
Сообщается, что решение Совета Евросоюза вступит в силу 6 марта 2020 года.
Напомним, ранее ЕС заявил, что не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призвал к этому всех членов ОБСЕ.
Также госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.
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