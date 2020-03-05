13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:38  05 марта
Евросоюз снял санкции с двух соратников Януковича
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 12:38 6

Евросоюз снял санкции с двух соратников Януковича

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 12:38 6
Читайте також українською мовою
Совет Европейского союза исключил с санкционного списка бывшего премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики времен Януковича Эдуарда Ставицкого
Фото: flickr
Совет Европейского союза исключил с санкционного списка бывшего премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики времен Януковича Эдуарда Ставицкого

Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Совета ЕС, передает RegioNews.

Также сообщается, что на год были продолжены санкции против Виктора Януковича и еще десяти человек с его окружения.

"Совет принял решение продолжить на год - до 6 марта 2021 - решение о замораживании актов 10 физических лиц, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств. Запрещающие меры в отношении двух человек не были продлены", - говорится в документе.

Сообщается, что решение Совета Евросоюза вступит в силу 6 марта 2020 года.

Напомним, ранее ЕС заявил, что не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призвал к этому всех членов ОБСЕ.

Также госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.


санкции Янукович Евросоюз
Аннексия Крыма: в ЕС продлили санкции, но разморозили активы Азарова - СМИ
04 марта 2020, 11:17
ЕС отказался признавать паспорта РФ, выданные в аннексированном Крыму
28 февраля 2020, 10:14
В организации схемы продаж элитных авто с ЕС подозревают депутата
27 февраля 2020, 10:05
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »