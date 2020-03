Анексія Криму: в ЄС подовжили санкції, але розморозили активи Азарова - ЗМІ

При цьому вони виключили з списку санкцій колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, повідомляє RegioNews, посилаючись на повідомлення брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

Зокрема, посли ЄС продовжили візову заборону і заморожування активів для 175 росіян і сепаратистів, і 44 організацій на півроку за порушення територіальної цілісності України.

Як зазначив журналіст, 12 березня продовження санкцій повинно бути підтверджено міністрами.

Eu ambassadors have extended visa bans & asset freezes against 175 Russians and separatists + 44 entities by six months for violating the territorial integrity of #Ukraine . Should be confirmed by ministers on 12 March. #Crimea #Russia

"Посли ЄС вирішили зняти заморожування активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова і екс-міністра енергетики Ставицького. Продовження (заморожування активів, - ред.) на 12 місяців для Януковича і ще 8 осіб і на шість місяців для його сина Олександра", - додав Йозвяк.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.