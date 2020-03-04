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04 березня 2020, 11:17 4

Анексія Криму: в ЄС подовжили санкції, але розморозили активи Азарова - ЗМІ

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04 березня 2020, 11:17 4
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Посли Євросоюзу прийняли рішення подовжити санкції щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб Росії через анексію Криму
Фото: twitter/RikardJozwiak
Посли Євросоюзу прийняли рішення подовжити санкції щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб Росії через анексію Криму

При цьому вони виключили з списку санкцій колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, повідомляє RegioNews, посилаючись на повідомлення брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

Зокрема, посли ЄС продовжили візову заборону і заморожування активів для 175 росіян і сепаратистів, і 44 організацій на півроку за порушення територіальної цілісності України.

Як зазначив журналіст, 12 березня продовження санкцій повинно бути підтверджено міністрами.

"Посли ЄС вирішили зняти заморожування активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова і екс-міністра енергетики Ставицького. Продовження (заморожування активів, - ред.) на 12 місяців для Януковича і ще 8 осіб і на шість місяців для його сина Олександра", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше ЄС заявив, що не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликав до цього всіх членів ОБСЄ.

Також держсек США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією заявив, що США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом.


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