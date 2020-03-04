Анексія Криму: в ЄС подовжили санкції, але розморозили активи Азарова - ЗМІ

Посли Євросоюзу прийняли рішення подовжити санкції щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб Росії через анексію Криму

Фото: twitter/RikardJozwiak

Посли Євросоюзу прийняли рішення подовжити санкції щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб Росії через анексію Криму

При цьому вони виключили з списку санкцій колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, повідомляє RegioNews, посилаючись на повідомлення брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

Зокрема, посли ЄС продовжили візову заборону і заморожування активів для 175 росіян і сепаратистів, і 44 організацій на півроку за порушення територіальної цілісності України.

Як зазначив журналіст, 12 березня продовження санкцій повинно бути підтверджено міністрами.

Eu ambassadors have extended visa bans & asset freezes against 175 Russians and separatists + 44 entities by six months for violating the territorial integrity of #Ukraine. Should be confirmed by ministers on 12 March. #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

"Посли ЄС вирішили зняти заморожування активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова і екс-міністра енергетики Ставицького. Продовження (заморожування активів, - ред.) на 12 місяців для Януковича і ще 8 осіб і на шість місяців для його сина Олександра", - додав Йозвяк.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Нагадаємо, раніше ЄС заявив, що не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликав до цього всіх членів ОБСЄ.

Також держсек США Майк Помпео у шості роковини анексії Криму Росією заявив, що США не визнають і ніколи не визнають претензії Росії на суверенітет над Кримом.