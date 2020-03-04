"Слуги народу" вибрали склад нового Кабміну

Монобільшість на засіданні 3 березня визначилася з новим складом Кабінету міністрів

Фото: facebook/KabminUA

Монобільшість на засіданні 3 березня визначилася з новим складом Кабінету міністрів

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Так, за його словами, очолить уряд Денис Шмигаль. При цьому на своїх посадах залишаться міністри внутрішніх справ Аваков, юстиції Малюська, цифрової трансформації Федоров і частково (на аграрній частини мінекономіки, відокремленої в окреме міністерство) Милованов.

У свою чергу, новим міністром оборони, відповідно до домовленостей, які мали місце на засіданні фракції "Слуги народу", стане Андрій Таран, а Марину Лазебну розглядають як кандидата на пост міністра соціальної політики.

Андрій Таран є генерал-лейтенантом ВСУ у відставці. Він був звільнений в запас в 2016 році. У 2015-му Таран був представником України в СЦКК, входив в підгрупи з питань безпеки в Тристоронньої контактній групі в Мінську.

Тарана називають людиною, пов'язаною з нинішнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Марина Лазебна має відношення до Наталії Королевської - нардепу від ОПЖЗ і ексміністру соцполітики часів Януковича.

До 2011 року Лазебна працювала в Секретаріаті Кабміну головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, а також Управління соціальної політики та праці.

З 2011 по 2013 роки у відділі організації роботи віце-прем'єр-міністра, помічник міністра, директор Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

З травня 2013 по березень 2014 року - голова Державної служби зайнятості України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський запропонував на засіданні "Слуг народу" кандидатуру Дениса Шмигаль на посаду прем'єр-міністра України замість Олексія Гончарука. Також повідомлялося, що міністром фінансів може бути призначений Ігор Уманський.