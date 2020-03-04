"Слуги народа" выбрали состав нового Кабмина
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook.
Так, по его словам, возглавит правительство Денис Шмыгаль. При этом на своих постах останутся министры внутренних дел Аваков, юстиции Малюська, цифровой трансформации Федоров и частично (на аграрной части минэкономики, отделенной в отдельное министерство) Милованов.
В свою очередь, новым министром обороны, в соответствии с договоренностями, которые имели место на заседании фракции "Слуги народа", станет Андрей Таран, а Марину Лазебную рассматривают как кандидата на пост министра социальной политики.
Андрей Таран является генерал-лейтенантом ВСУ в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Тарана называют человеком, связанным с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Марина Лазебная имеет отношение к Наталье Королевской – нардепу от ОПЖЗ и экс-министру соцполитики времен Януковича.
До 2011 года Лазебная работала в Секретариате Кабмина главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, а также Управления социальной политики и труда.
С 2011 по 2013 годы в отделе организации работы вице-премьер-министра, помощник министра, директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
С мая 2013 по март 2014 года - председатель Государственной службы занятости Украины.
Напомним, ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил на заседании "Слуг народа" кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука. Также сообщалось, что министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.
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