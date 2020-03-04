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04 марта 2020, 08:17 39

"Слуги народа" выбрали состав нового Кабмина

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04 марта 2020, 08:17 39
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Монобольшинство на заседании 3 марта определилось с новым составом Кабинета министров
Фото: facebook/KabminUA
Монобольшинство на заседании 3 марта определилось с новым составом Кабинета министров

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, возглавит правительство Денис Шмыгаль. При этом на своих постах останутся министры внутренних дел Аваков, юстиции Малюська, цифровой трансформации Федоров и частично (на аграрной части минэкономики, отделенной в отдельное министерство) Милованов.

В свою очередь, новым министром обороны, в соответствии с договоренностями, которые имели место на заседании фракции "Слуги народа", станет Андрей Таран, а Марину Лазебную рассматривают как кандидата на пост министра социальной политики.

Андрей Таран является генерал-лейтенантом ВСУ в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Тарана называют человеком, связанным с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Марина Лазебная имеет отношение к Наталье Королевской – нардепу от ОПЖЗ и экс-министру соцполитики времен Януковича.

До 2011 года Лазебная работала в Секретариате Кабмина главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, а также Управления социальной политики и труда.

С 2011 по 2013 годы в отделе организации работы вице-премьер-министра, помощник министра, директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

С мая 2013 по март 2014 года - председатель Государственной службы занятости Украины.

Напомним, ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил на заседании "Слуг народа" кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука. Также сообщалось, что министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.


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