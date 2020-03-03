Рада знову засіла за земельний закон
Про повідомляє RegioNews, посилаючись на порядок денний Ради.
Згідно з ним, також для розгляду в першому читанні нардепам запропоновані зміни до Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.
Також Рада повинна ратифікувати Рамкову угоду між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов і процедур, організаційних заходів і фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.
Крім того, на порядку денному - постанови про парламентські слухання на теми: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні", "Про основи державної політики сталого розвитку України" та "Стан реалізації основ антикорупційної політики в Україні".
Нагадаємо, станом на 21 лютого Верховна Рада розглянула понад півтори тисячі правок до закону про ринок землі.
6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.
13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
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