Рада знову засіла за земельний закон

Верховна Рада України продовжила 3 ​​березня розглядати поправки до законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"

Фото: facebook/verkhovna.rada.ukraine

Верховна Рада України продовжила 3 ​​березня розглядати поправки до законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"

Про повідомляє RegioNews, посилаючись на порядок денний Ради.

Згідно з ним, також для розгляду в першому читанні нардепам запропоновані зміни до Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.

Також Рада повинна ратифікувати Рамкову угоду між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов і процедур, організаційних заходів і фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.

Крім того, на порядку денному - постанови про парламентські слухання на теми: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні", "Про основи державної політики сталого розвитку України" та "Стан реалізації основ антикорупційної політики в Україні".

Нагадаємо, станом на 21 лютого Верховна Рада розглянула понад півтори тисячі правок до закону про ринок землі.

6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.