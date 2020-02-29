Штурм міськради в Жмеринці: затримані двоє депутатів

Поліція Вінницькій області затримала двох депутатів і працівника міськради Жмеринки за участь у заворушеннях 27 лютого

Поліція Вінницькій області затримала двох депутатів і працівника міськради Жмеринки за участь у заворушеннях 27 лютого

Про це повідомляє в суботу, 29 лютого, прес-служба поліції Вінницькій області, пише RegioNews.

"Затримано двох депутатів Жмеринської міської ради та працівник міськради за вчинення протиправних дій на місці події і нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція", - йдеться в повідомленні.

Їм оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Таким чином, кількість затриманих після штурму Жмеринської міськради зросла до 22 осіб.

Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в поліції.