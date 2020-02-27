У Жмеринці захопили міську раду, є постраждалі: усі подробиці
Про це повідомляють RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. 11 нападників затримали та доправили до відділку. Під час сутички постраждали 8 правоохоронців та 4 затриманих. Їм усім надають медичну допомогу.
Як ми повідомляли раніше, в мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням.
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