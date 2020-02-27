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27 лютого 2020, 14:52 2

У Жмеринці захопили міську раду, є постраждалі: усі подробиці

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27 лютого 2020, 14:52 2
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У Жмеринці Вінницької області в приміщення міської ради вдерлися чоловіки у масках, захопили його та намагалися завадити проведенню сесії
Фото: Прес-служба Нацполіції Вінницької області
У Жмеринці Вінницької області в приміщення міської ради вдерлися чоловіки у масках, захопили його та намагалися завадити проведенню сесії

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. 11 нападників затримали та доправили до відділку. Під час сутички постраждали 8 правоохоронців та 4 затриманих. Їм усім надають медичну допомогу.

Як ми повідомляли раніше, в мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням.


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