В Європі майже 800 хворих на коронавірус, найбільше в Італії
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає RegioNews.
"На території Європейського регіону ВООЗ у 20 країнах зареєстровано 774 випадки захворювання COVID-19 та 19 летальних випадків", - повідомляє МОЗ.
В Італії зафіксовано 650 випадків, 17 з них стали летальними.
В Німеччині -26 випадків, Франції - 18 випадків, Іспанії - 25 випадків, в Великобританії зафіксовано 16 випадків захворювання, Швеції - 7 випадків, Швейцарії - 6, Норвегії - 4, Хорватії, Ізраїлі та Греції по 3 випадки, в Австрії, Росії та Фінляндії по два 2 випадки, Данії, Румунії, Грузії, Естонії, Північній Македонії та Бельгії по одному випадку.
Нагадаємо, станом на 28 лютого кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 83 тисячі 386 осіб, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків сягнуло 2858.
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За даними МОЗ, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.
Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.
Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.
Також хвороба виявили в країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки і Африки.
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