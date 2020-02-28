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28 лютого 2020, 08:52 13

У Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу

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28 лютого 2020, 08:52 13
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У Білорусі тести, проведені в Республіканському науково практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу у одного зі студентів з Ірану
Фото: twitter/XHNews
У Білорусі тести, проведені в Республіканському науково практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу у одного зі студентів з Ірану

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

"При лабораторному типуванні 27 лютого був виявлений вірус у одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, які контактували з ним, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційній лікарні. Молода людина відчуває себе задовільно", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що було прийнято рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають з Південної Кореї, Ірану та Італії в період з 20 лютого.

Як зазначається, зараз в Білорусі проводяться санітарно-епідемічні заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу 2019 nCoV.

В цілому станом на ранок 28 лютого в результаті зараження коронавірусом Covid-19 в світі зареєстрували 57 нових смертей, а загальне число заражених від початку спалаху - вже понад 83,2 тисячі осіб, пише South China Morning Post.

Так, на території материкового Китаю зафіксували ще 327 нових випадки зараження, і ще 44 людини померли.

Другою за кількістю інфікованих йде Південна Корея - 2022 хворих і померли 13. У Італії зареєстрували вже 17 смертей, хоча вірус був виявлений у 650 осіб.

При цьому більше 36,4 тисяч госпіталізованих вже одужали, а померло в цілому 2,858 осіб.

Нагадаємо, за даними МОЗ, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.

Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.

Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.

Також хвороба виявили в країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки і Африки.


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