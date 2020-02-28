Коронавірус спричинив рекордний обвал міжнародних ринків

За останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році

Фото: flickr

За останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році

Про це повідомляє Reuters, пише RegioNews.

Повідомляється, що причиною цього став продаж інвесторами ризикових активів на тлі побоювань пандемії коронавірусу і глобальної рецесії.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус попередив, що всі країни повинні приготуватися, оскільки у спалаху є потенціал вилитися в пандемію.

У матеріалі видання зазначається, шо європейські акції в п'ятницю впали на 3%, опустившись слідом за фондовими індексами Азії та масовим розпродажем на Уолл-стріт.

"Нам навіть не потрібно чекати економічних даних, щоб побачити, наскільки сильно страждає економіка. Видно, що продажі авіакомпаній і готелів вже падають удвічі або близько того", – заявив Томоаки Сісідо, старший економіст Nomura Securities.

Крім збоїв в міжнародних перевезеннях і ланцюжках поставок, економічний збиток також виглядає неминучим, в той час як уряди низки країн закривають школи і скасовують великі заходи, щоб зупинити поширення патогена.

Основні індекси Уолл-стріт знизилися шосту сесію поспіль в четвер, а ціни на нафту опустилися до мінімуму більш ніж за рік в п'ятницю і можуть зафіксувати максимальне тижневе зниження більш ніж за чотири роки, оскільки стрімке поширення коронавірусу викликало побоювання про уповільнення глобального попиту.

Нагадаємо, станом на 28 лютого кількість випадків зараження новим коронавірусом сягнула 83 тисячі 386 осіб, понад 35,5 тисячі одужали. Число летальних випадків сягнуло 2858.

За даними МОЗ, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Всі вони знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.

Станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.

Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.

Також хвороба виявили в країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки і Африки.