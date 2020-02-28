Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру

19 чоловікам, які 27 лютого увірвалися до приміщення Жмеринської міськради та намагалися захопити приміщення, щоб зірвати сесію, поліція оголосила про підозру в хуліганстві

Фото: Національна поліція

19 чоловікам, які 27 лютого увірвалися до приміщення Жмеринської міськради та намагалися захопити приміщення, щоб зірвати сесію, поліція оголосила про підозру в хуліганстві

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Нагадаємо, що 27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. 11 нападників затримали та доправили до відділку. Під час сутички постраждали 8 правоохоронців та 4 затриманих. Серед затриманих - лідери громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини". Вони виклали свою версію подій 27 лютого у Жмеринській міськраді. Нібито місцеві мешканці попросили у них захисту від свавілля деяких депутатів. Активісти прибули на сесію міської ради, аби стежити за дотриманням законності. У цей час під прикриттям поліції на них напали "тітушки”. Як стало відомо раніше, представники Нацдружин вимагають відставки та притягнення до кримінальної відповідальності виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака.

.