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28 лютого 2020, 11:04 1

Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру

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28 лютого 2020, 11:04 1
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19 чоловікам, які 27 лютого увірвалися до приміщення Жмеринської міськради та намагалися захопити приміщення, щоб зірвати сесію, поліція оголосила про підозру в хуліганстві
Фото: Національна поліція
19 чоловікам, які 27 лютого увірвалися до приміщення Жмеринської міськради та намагалися захопити приміщення, щоб зірвати сесію, поліція оголосила про підозру в хуліганстві

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. 11 нападників затримали та доправили до відділку. Під час сутички постраждали 8 правоохоронців та 4 затриманих.

Серед затриманих - лідери громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини". Вони виклали свою версію подій 27 лютого у Жмеринській міськраді. Нібито місцеві мешканці попросили у них захисту від свавілля деяких депутатів. Активісти прибули на сесію міської ради, аби стежити за дотриманням законності. У цей час під прикриттям поліції на них напали "тітушки”.

Як стало відомо раніше, представники Нацдружин вимагають відставки та притягнення до кримінальної відповідальності виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака.


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