Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 27 лютого об 11:00 під час сесії Жмеринської міськради до приміщення увірвалися 20 невідомих із масками на обличчях. Чоловіки розбили скляні двері, потрощили у приймальні меблі та почали швирголяти у поліцейських, які чергували у приміщенні, димові шашки й каміння.
На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. 11 нападників затримали та доправили до відділку. Під час сутички постраждали 8 правоохоронців та 4 затриманих.
Серед затриманих - лідери громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини". Вони виклали свою версію подій 27 лютого у Жмеринській міськраді. Нібито місцеві мешканці попросили у них захисту від свавілля деяких депутатів. Активісти прибули на сесію міської ради, аби стежити за дотриманням законності. У цей час під прикриттям поліції на них напали "тітушки”.
Як стало відомо раніше, представники Нацдружин вимагають відставки та притягнення до кримінальної відповідальності виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака.
- 11:33 28 лютого Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові
- 11:27 28 лютого У ВЦА не буде виборів, поки не приймуть зміни у виборчому кодексі - голова комітету децентралізації в ВРУ
- 11:19 28 лютого У Мелітополі нардеп від "Слуга народу" виліз на стіл і почав вимагати розпуску міськради
- 11:04 28 лютого Нападникам, які захопили Жмеринську міськраду, поліція оголосила підозру
- 10:51 28 лютого У Раді розповіли, на що будуть орієнтуватися при проведенні реформи децентралізації
- 10:43 28 лютого У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
- 19:22 22 лютого Друг загиблого в будинку Кожари екскерівника "Інтера" говорить про вбивство
- 14:19 23 лютого Ситуація тупо висмоктана з пальця: Комаровський побував у Нових Санжарах
- 13:59 22 лютого Вчені довели факт зараження коронавірусом від носія без симптомів хвороби