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27 лютого 2020, 20:15 1

"Нацдружини" озвучили свою версію причин сутичок у Жмеринській міськраді

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27 лютого 2020, 20:15 1
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Представники Національних дружин виклали свою версію подій у Жмеринській міськраді, яка 27 лютого мала голосувати за звільнення виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака
Фото: ndrugua
Представники Національних дружин виклали свою версію подій у Жмеринській міськраді, яка 27 лютого мала голосувати за звільнення виконувача обов’язків міського голови Юрія Світлака

Про це стало відомо із заяви, опублікованої на офіційному сайті організації, передає RegioNews.

У заяві йдеться про те, що місцеві жителі боялися за свою безпеку, тому звернулися до "Національних дружин" по захист.

"Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які...хотіли висловити свою позицію...щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака”, - заявили Нацдружини.

За їхньою версією, у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів – "активістів "Нацдружин", затягували їх у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками.

Представники Нацдружин вимагають відставки та притягнення Світлака до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 27 лютого близько 11 години більше 20 невстановлених осіб у масках увірвалися до приміщення Жмеринської міськради та намагалися завадити проведенню чергової сесії. Вони кидали каміння, димові шашки, а також побили вікна.

За даними поліції, було затримано 19 осіб, у тому числі - лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини". Повідомляється про десяток травмованих, в однієї людини проламаний череп.

Крім того, постраждали четверо осіб, які вчиняли правопорушення, та вісім поліцейських.


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