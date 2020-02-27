Коронавірус наблизився до України

Перший випадок зараження китайським коронавірусом зафіксували в польському місті Лодзь

Фото: expressilustrowany.pl

Перший випадок зараження китайським коронавірусом зафіксували в польському місті Лодзь

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на місцеве видання Express Ilustrowany, вірус виявили у 25-річної дівчини, яка місяць провела в Таїланді.

За даними ЗМІ, додому вона повернулася 22 лютого з поганим самопочуттям.

Як зазначається, тест на коронавірус показав позитивний результат, інфіковану перевіряють.

Нагадаємо, станом на 26 лютого коронавірус зафіксували в 15 країнах Європи. Найбільше постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб.

27 лютого в Італії серед українців зареєстрували перший випадок зараження коронавірусів. Інфікованою виявилася 26-річна дівчина з Кремони.

Також випадки захворювання були виявлені і в інших європейських країнах: Іспанії, Франції, Німеччини, Великобританії, Австрії, Хорватії, Швейцарії, Греції, Північній Македонії, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії та Румунії.