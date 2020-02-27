В Івано-Франківську на хабарі викрили головного інженера комунального підприємства

Посадовця затримано на території підприємства після отримання другої частини грошових коштів у сумі 100 тисяч гривень

Фото із сайту Поліції Івано-Франківської області

Посадовця затримано на території підприємства після отримання другої частини грошових коштів у сумі 100 тисяч гривень

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Працівники слідчого управління спільно з співробітниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили головного інженера одного з комунальних підприємств на одержані неправомірної вигоди в сумі 118 тисяч гривень.

Зловмисника затримано на території підприємства після отримання другої частини грошових коштів у сумі 100 тисяч гривень, які посадовець, як з’ясували правоохоронці, вимагав за продаж майна підприємства без оформлення відповідної документації.

Зловмисника слідчі затримали в порядку ст.208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3ст.368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, та обрання судом запобіжного заходу. Проводится слідство.

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