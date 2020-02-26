На нардепа із Закарпаття завели кримінальну справу за кнопкодавство

Верховною Радою прийнятий закон, який передбачає кримінальну відповідальність за кнопкодавство

Фото із сайту Мукачево.нет

Верховною Радою прийнятий закон, який передбачає кримінальну відповідальність за кнопкодавство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Mukachevo.net. Як раніше повідомлялося, у Верховній Раді зафіксували кнопкодава - нардепа з Закарпаття Владислава Поляка.

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили про те, що Генеральний прокурор вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань щодо цього факту.

"Дійсно, у п’ятницю ввечері з’явилася інформація про те, що, якщо не помиляюся, рух ЧЕСНО зафіксував із кількох різних боків те, що, можливо, було кнопкодавством, вчиненим одним із народних депутатів. І, наскільки мені відомо, правоохоронні органи вже завели справу, будуть розслідувати. Тому що на минулій сесії був прийнятий закон, який передбачає кримінальну відповідальність за кнопкодавство", - повідомив в інтерв’ю Укрінформу під час офіційного візиту до Латвії голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков також висловив сподівання на те, що вдасться довести до кінця обіцяне під час виборів і в подібних випадках депутати втрачатимуть мандат.

"Ми вже зверталися до Конституційного суду з таким проєктом. Однак нам його повернули звідти з рішенням, що він не відповідає Конституції. Думаю, що ми ще будемо звертатися до поважного Суду з цього питання. Ну, а поки що використовується той механізм, який я вже назвав – це кримінальна відповідальність", - резюмував Разумков.

Нагадаємо, учора на Закарпатті в сина екс-голови Конституційного суду проводився обшук.