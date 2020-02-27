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27 лютого 2020, 10:05 3

В організації схеми продажів елітних авто з ЄС підозрюють депутата

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27 лютого 2020, 10:05 3
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Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру депутату Ужгородської міської ради у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами
Фото: facebook/pgo.gov.ua
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру депутату Ужгородської міської ради у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу.

"За версією слідства, вказана особа підозрюється в участі у злочинній організації, яка займалась незаконним заволодінням елітними автомобілями на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші). В подальшому викрадені автомобілі продавали на території України", - йдеться у повідомленні.

За такою схемою у вільний обіг на території України було реалізовано понад півсотні автівок. Слідство у кримінальному провадженні триває.

За даними "Української правди", мова йде про депутата Михайла Чурила, а організатором даної злочинної групи є син ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак.

"Організатор - син ексголови Конституційного суду. Серед учасників - депутат Ужгородської міської ради. Ще один учасник знаходиться під домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Інший - підсудний за шахрайські дії з автомобілями", - розповіло джерело видання в правоохоронних органах.

Як повідомляється, 26 лютого у Стрижака і Чурила були проведені обшуки. Зараз вони і ще троє головних фігурантів схеми затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у створенні злочинної організації, шахрайстві і незаконному заволодінні транспортним засобом. Незабаром суд має обрати їм запобіжний захід.

Нагадаємо, 26 лютого ОГП повідомив про підозру шести особам в створенні злочинної організації і незаконному заволодінні транспортними засобами, в результаті чого було завдано збитків сумою більш ніж 4 млн євро.


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