В організації схеми продажів елітних авто з ЄС підозрюють депутата
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офісу.
"За версією слідства, вказана особа підозрюється в участі у злочинній організації, яка займалась незаконним заволодінням елітними автомобілями на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші). В подальшому викрадені автомобілі продавали на території України", - йдеться у повідомленні.
За такою схемою у вільний обіг на території України було реалізовано понад півсотні автівок. Слідство у кримінальному провадженні триває.
За даними "Української правди", мова йде про депутата Михайла Чурила, а організатором даної злочинної групи є син ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак.
"Організатор - син ексголови Конституційного суду. Серед учасників - депутат Ужгородської міської ради. Ще один учасник знаходиться під домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Інший - підсудний за шахрайські дії з автомобілями", - розповіло джерело видання в правоохоронних органах.
Як повідомляється, 26 лютого у Стрижака і Чурила були проведені обшуки. Зараз вони і ще троє головних фігурантів схеми затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у створенні злочинної організації, шахрайстві і незаконному заволодінні транспортним засобом. Незабаром суд має обрати їм запобіжний захід.
Нагадаємо, 26 лютого ОГП повідомив про підозру шести особам в створенні злочинної організації і незаконному заволодінні транспортними засобами, в результаті чого було завдано збитків сумою більш ніж 4 млн євро.
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