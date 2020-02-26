Генпрокуратура викрила схему продажу елітних авто, викрадених в ЄС
Як повідомили RegioNews в пресслужбі Офісу, за версією слідства, учасники злочинної організації оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу.
Як зазначається, серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші). Вказані особи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.
"Починаючи з 2017 року, вказані особи ошукали десятки закордонних організацій. Не отримуючи виплат по лізингу, дані організації повідомили правоохоронні органи, після чого автомобілі було оголошено у міжнародний розшук. За такою схемою налічується 56 епізодів", - йдеться у повідомленні.
В рамках розслідування вказаного кримінального провадження проведено понад 80 санкціонованих обшуків у м. Києві, Львові, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.
"Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, банківські картки, 10 автомобілів еліт-класу, велику кількість номерних державних знаків, готівки, зброї, набоїв та наркотики. Крім того, вилучено по кілька закордонних паспортів та водійські посвідчення іншої держави, очевидно з підробленими персональними даними", - додали в Офісі.
Наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності викритого угруповання співробітників правоохоронних органів, які могли бути їхніми спільниками. Тривають подальші слідчі дії.
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю