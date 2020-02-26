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26 лютого 2020, 17:08 5

Генпрокуратура викрила схему продажу елітних авто, викрадених в ЄС

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26 лютого 2020, 17:08 5
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Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру шести особам у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами, в результаті чого завдано збитків на понад 4 млн євро
Фото: thedailybeast.com
Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру шести особам у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами, в результаті чого завдано збитків на понад 4 млн євро

Як повідомили RegioNews в пресслужбі Офісу, за версією слідства, учасники злочинної організації оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу.

Як зазначається, серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші). Вказані особи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.

"Починаючи з 2017 року, вказані особи ошукали десятки закордонних організацій. Не отримуючи виплат по лізингу, дані організації повідомили правоохоронні органи, після чого автомобілі було оголошено у міжнародний розшук. За такою схемою налічується 56 епізодів", - йдеться у повідомленні.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження проведено понад 80 санкціонованих обшуків у м. Києві, Львові, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, банківські картки, 10 автомобілів еліт-класу, велику кількість номерних державних знаків, готівки, зброї, набоїв та наркотики. Крім того, вилучено по кілька закордонних паспортів та водійські посвідчення іншої держави, очевидно з підробленими персональними даними", - додали в Офісі.

Наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності викритого угруповання співробітників правоохоронних органів, які могли бути їхніми спільниками. Тривають подальші слідчі дії.


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