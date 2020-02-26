Волонтери кібербезпеки відмовилися працювати з держорганами після обшуків

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26 лютого 2020, 18:47 3
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Громадська організація "Український кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance) припиняє діяльність із пошуку кіберзагроз та реагування на них, допоки не буде вибачень від правоохоронних органів за звинувачення в зломі інформаційної системи аеропорту "Одеса"
Фото: informnapalm
Громадська організація "Український кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance) припиняє діяльність із пошуку кіберзагроз та реагування на них, допоки не буде вибачень від правоохоронних органів за звинувачення в зломі інформаційної системи аеропорту "Одеса"

Про це члени ГО заявили 26 лютого під час пресконференції, передає RegioNews.

"Ми зупиняємо всю діяльність в цій країні, поки не буде встановлена справедливість, з наших членів не будуть зняті ці абсурдні звинувачення і не будуть принесені вибачення. Ми в даному випадку вимагаємо сатисфакції з боку правоохоронних органів і представників влади", - заявив голова "Українського кіберальянсу” Артем Карпинський.

Карпинський зазначив, що альянс припиняє будь-яку співпрацю з державними та правоохоронними органами України.

"Тепер не буде ніяких нічних дзвінків про допомогу, не буде публікацій, нічого очікувати консультацій вдень і вночі різними державним силовим відомствам. Все зупинилося", - заявив співзасновник організації Олександр Галущенко.

Як заявили члени "Кіберальянсу", обшуки у них проходили з порушенням КПК, і вилучалися речі, які забирати не було необхідності.

Український кіберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — спільнота українських кіберактивістів з різних міст України і куточків світу, яка виникла навесні 2016 року з об'єднання двох груп кіберактивістів FalconsFlame і Trinity, пізніше до альянсу приєдналася група кіберактивістів RUH8 та окремі кіберактивісти групи КіберХунта.

Нагадаємо, 25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів Громадської організації "Український кіберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance). Згідно з постановою Малиновського районного суду Одеси, обшуки проводилися в рамках справи про злом табло Одеського аеропорту.


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