Поліція обшукує засновників "Українського кіберальянсу"
Про це керівники альянсу повідомляють на своїх сторінках у соцмережах та на сторінці організації, пише RegioNews.
Обшуки проводять в Олександра Галущенка, Андрія Перевезія та Шона Браяна. Організація пов'язує такі дії Нацполіції з політичним тиском на своїх активістів.
"У нас з Олександром Галущенком почалися обшуки, хто може допомогти?", — написав Андрій Перевезій.
Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian...Опубліковано Ukrainian Cyber Alliance Понеділок, 24 лютого 2020 р.
У коментарях до допису повідомляють, що обшук проводять поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД. Обшук санкціонований ухвалою одеського суду.
Підставою для таких слідчих дій стала стаття 361 Кримінального Кодексу України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку".
Український кіберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — спільнота українських кіберактивістів з різних міст України і куточків світу, яка виникла навесні 2016 року з об'єднання двох груп кіберактивістів FalconsFlame і Trinity, пізніше до альянсу приєдналася група кіберактивістів RUH8 та окремі кіберактивісти групи КіберХунта.
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