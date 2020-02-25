12:07  25 лютого
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
11:48  25 лютого
В уряді корупції немає – прем’єр Олексій Гончарук
11:01  25 лютого
Олександра Густелева призначили заступником мера Києва
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2020, 11:20 3

Поліція обшукує засновників "Українського кіберальянсу"

Читайте также
на русском языке
25 лютого 2020, 11:20 3
Читайте также на русском языке
Сьогодні 25 лютого правоохоронці прийшли з обшуками до учасників та засновників Громадської організації "Український кіберальянс"
Сьогодні 25 лютого правоохоронці прийшли з обшуками до учасників та засновників Громадської організації "Український кіберальянс"

Про це керівники альянсу повідомляють на своїх сторінках у соцмережах та на сторінці організації, пише RegioNews.

Обшуки проводять в Олександра Галущенка, Андрія Перевезія та Шона Браяна. Організація пов'язує такі дії Нацполіції з політичним тиском на своїх активістів.

"У нас з Олександром Галущенком почалися обшуки, хто може допомогти?", — написав Андрій Перевезій.

Ранком 25-го лютого, у громадських активістів та співасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian...

Опубліковано Ukrainian Cyber Alliance Понеділок, 24 лютого 2020 р.

У коментарях до допису повідомляють, що обшук проводять поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД. Обшук санкціонований ухвалою одеського суду.

Підставою для таких слідчих дій стала стаття 361 Кримінального Кодексу України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку".

Український кіберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — спільнота українських кіберактивістів з різних міст України і куточків світу, яка виникла навесні 2016 року з об'єднання двох груп кіберактивістів FalconsFlame і Trinity, пізніше до альянсу приєдналася група кіберактивістів RUH8 та окремі кіберактивісти групи КіберХунта.


#український кібер альянс
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Олександр Стаднік
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »