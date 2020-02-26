В Харківській області розповсюджують листівки проти кандидата в нардепи

Проти одного з кандидатів у народні депутати у 179 виборчому окрузі розповсюджують листівки, що містять ознаки "чорного піару"

Фото: ОПОРА

Проти одного з кандидатів у народні депутати у 179 виборчому окрузі розповсюджують листівки, що містять ознаки "чорного піару"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

25 лютого на фейсбук сторінці "Слобожанский политклуб" з’явилась інформація про те, що у 179 виборчому окрузі розповсюджують листівки, що містять ознаки "чорного піару" проти кандидата від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Ігоря Швайки.

26 лютого спостерігачі ОПОРИ виявили матеріали у Краснограді. В тексті листівки вказується, що Швайка "причетний до рейдерських захоплень підприємств в Харківській області та махінаціям з акціями…." та інша інформація, яку можна розцінити як агітацію проти.

Сам кандидат у народні депутати Ігор Швайка оцінює це як брудну технологію. За його словами, вони в поліцію не звертались.

"Це брудні технології. У нас кандидатки не можуть грати чесно. Нам ніколи звертатись до поліції, бо ми працюємо з виборцями", - коментує Ігор Швайка.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації. Народного депутата обиратимуть з 40 кандидатів.

Раніше RegioNews повідомляло, що у Харківській області знайшли газети з "чорним піаром" проти кандидатки у нардепи Світличної.