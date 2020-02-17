Народного депутата в 179 окрузі обиратимуть серед 40 кандидатів. ЦВК завершила реєстрацію

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179

Фото: Центральна виборча комісія

ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Так, 17 лютого на черговому засіданні Комісія зареєструвала 21 кандидата у народні депутати України: Авакіна Дмитра, Бебика Валерія, Голтвянського Олега, Горбу Віталія, Гурця Вячеслава, Князеву Анну, Кононенко Олену, Куруча Ярослава, Лазуренко Тетяну, Леоненка Ігоря, Матковську Діану, Науменко Світлану, Палієву Олену, Патлачука Василя, Пристая Олексія, Пташник Вікторію, Світличну Юлію, Сергієнко Ларису, Скоморощенко Олену, Соколова Михайла, Ширяєва Геннадія.

Раніше Комісією вже було зареєстровано 19 кандидатів у народні депутати України, а саме: Ігоря Швайку, Сергія Кошулька, Галину Хархаліс, Дениса Шейбута, Вікторію Алєксєйчук, Олександра Діденка, Тетяну Єгорову-Луценко, Каміля Кирпичева, Кирила Оксеня, Ігоря Федоренка, Ірину Бондар, Валентина Захарова, Ольгу Коваленко, Ігоря Найду, Євгенію Агеєву, Віктора Ільєнка, Миколу Музиченка, Дмитра Огурцова, Яну Світличну.

Таким чином, Комісія завершила процес реєстрації, зареєструвавши 40 кандидатів.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації трьох кандидатів у нардепи: Бичихіна В.М., Гримзіна Д.Ю. та Нечепорука Т.І. через відсутність у них документа про внесення грошової застави.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв'язку з призначенням Олексія Кучера, який представляв 179 округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.