У Харківській області знайшли газети з "чорним піаром" проти кандидатки у нардепи Світличної

Листівки та газети з ознаками "чорного піару" проти кандидатки у народні депутати Юлії Світличної виявили у поштових скриньках у Краснограді Харківської області

Фото: Громадянська мережа Опора

Листівки та газети з ознаками "чорного піару" проти кандидатки у народні депутати Юлії Світличної виявили у поштових скриньках у Краснограді Харківської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу "Опора”. Спостерігачі Опори підтвердили інформацію соцмереж про поширення газет з "чорним піаром" проти кандидатки у 179 вибочому окрузі Світличної. Листівки містять зображення Світличної разом із п`ятим президентом України Петром Порошенко та ексміністеркою охорони здоров`я Уляною Супрун. На листівках є написи "Підтримай мого кандидата Юлію Світличну", "Продовжимо втілювати медреформу Супрун", "Юлія Світлична. Підтримую Українську православну церкву". Також є газета "Мова, церква, перемога!", де наведені основні тези передвиборчої програми Світличної. На друкованих матеріалах є відомості про друкарню - ТОВ "Промінь", та замовника – це, як зазначено на листівках та газеті, фізособа-підприємець "Маслов Валентин". Довірена особа Світличної Анатолій Попов оцінює це як маніпуляцію з метою ввести в оману виборців. "Кандидат Юлія Світлична немає абсолютно ніякого відношення до відповідних листівок. Це брудна технологія, що використовується проти неї, аби ввести в оману виборців. Маємо підроблені реквізити, що якийсь ФОП замовляв рекламу і якесь неіснуюче товариство друкує це. З приводу виявленого порушення ми звернулись із заявою до поліції – ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання вільному здійсненню виборчого права", - розповів Попов. Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської обласної державної адміністрації. Народного депутата в 179 окрузі обиратимуть серед 40 кандидатів.

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