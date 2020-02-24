У Харківській області знайшли газети з "чорним піаром" проти кандидатки у нардепи Світличної
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу "Опора”.
Спостерігачі Опори підтвердили інформацію соцмереж про поширення газет з "чорним піаром" проти кандидатки у 179 вибочому окрузі Світличної.
Листівки містять зображення Світличної разом із п`ятим президентом України Петром Порошенко та ексміністеркою охорони здоров`я Уляною Супрун. На листівках є написи "Підтримай мого кандидата Юлію Світличну", "Продовжимо втілювати медреформу Супрун", "Юлія Світлична. Підтримую Українську православну церкву". Також є газета "Мова, церква, перемога!", де наведені основні тези передвиборчої програми Світличної.
На друкованих матеріалах є відомості про друкарню - ТОВ "Промінь", та замовника – це, як зазначено на листівках та газеті, фізособа-підприємець "Маслов Валентин". Довірена особа Світличної Анатолій Попов оцінює це як маніпуляцію з метою ввести в оману виборців.
"Кандидат Юлія Світлична немає абсолютно ніякого відношення до відповідних листівок. Це брудна технологія, що використовується проти неї, аби ввести в оману виборців. Маємо підроблені реквізити, що якийсь ФОП замовляв рекламу і якесь неіснуюче товариство друкує це. З приводу виявленого порушення ми звернулись із заявою до поліції – ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання вільному здійсненню виборчого права", - розповів Попов.
Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської обласної державної адміністрації. Народного депутата в 179 окрузі обиратимуть серед 40 кандидатів.
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