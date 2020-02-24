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24 лютого 2020, 17:54 4

У Харківській області знайшли газети з "чорним піаром" проти кандидатки у нардепи Світличної

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24 лютого 2020, 17:54 4
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Листівки та газети з ознаками "чорного піару" проти кандидатки у народні депутати Юлії Світличної виявили у поштових скриньках у Краснограді Харківської області
Фото: Громадянська мережа Опора
Листівки та газети з ознаками "чорного піару" проти кандидатки у народні депутати Юлії Світличної виявили у поштових скриньках у Краснограді Харківської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу "Опора”.

Спостерігачі Опори підтвердили інформацію соцмереж про поширення газет з "чорним піаром" проти кандидатки у 179 вибочому окрузі Світличної.

Листівки містять зображення Світличної разом із п`ятим президентом України Петром Порошенко та ексміністеркою охорони здоров`я Уляною Супрун. На листівках є написи "Підтримай мого кандидата Юлію Світличну", "Продовжимо втілювати медреформу Супрун", "Юлія Світлична. Підтримую Українську православну церкву". Також є газета "Мова, церква, перемога!", де наведені основні тези передвиборчої програми Світличної.

На друкованих матеріалах є відомості про друкарню - ТОВ "Промінь", та замовника – це, як зазначено на листівках та газеті, фізособа-підприємець "Маслов Валентин". Довірена особа Світличної Анатолій Попов оцінює це як маніпуляцію з метою ввести в оману виборців.

"Кандидат Юлія Світлична немає абсолютно ніякого відношення до відповідних листівок. Це брудна технологія, що використовується проти неї, аби ввести в оману виборців. Маємо підроблені реквізити, що якийсь ФОП замовляв рекламу і якесь неіснуюче товариство друкує це. З приводу виявленого порушення ми звернулись із заявою до поліції – ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання вільному здійсненню виборчого права", - розповів Попов.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської обласної державної адміністрації. Народного депутата в 179 окрузі обиратимуть серед 40 кандидатів.


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